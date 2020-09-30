مواطنون يدشنون هاشتاج "سيناء تهتف للسيسي": هتفضل عزيز مصر يا ريس

دشَّن عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج باسم "سيناء تهتف للسيسي"، أعربوا فيه عن حبهم الشديد للرئيس عبدالفتاح السيسي كونه خلصهم من جماعة الإخوان الإرهابية، فضلًا عن المشروعات القومية والتنموية التي يتم إطلاقها من حين إلى آخر، للنهوض بالدولة المصرية.

وقال أحد المواطنين: "معاك وبنهتف ليك وبندعوا ربنا يحميك، ده انت نور عنينا وشعبك متمسك بيك، كل البلاد بتحبه لأنه زعيم ومين قده، ثقتنا فيه ملهاش حدود، هفضل أدعمه لحد ما أموت، تحيا مصر دائمًا وأبدًا رغم أنف كل عدو وكاره، سيناء طول عمرها بتهتف لزعمائها وكل الفخر لحرب أكتوبر، اللى علت شأننا وقدرنا بين الأمم".

وأضاف مُعلق آخر: "أهل سيناء دائما على العهد والوعد والتاريخ يشهد بأنهم قدموا أرواحهم فداء لأرض الفيروز، جميع القبائل خلف القيادة الحكيمة للوطن الغالي داعين المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه، نطالب بتكريم شيوخ قبائل سيناء نيابة عن أهلنا في سيناء لأنهم ساهموا في الحروب ضد إسرائيل والإرهاب وتحملوا ويلات الحروب حبا لمصر".

وعلق آخر: "حقنا عندك يا ريس قيادات الإخوان ومحمد علي كل يوم بيشتموا الشعب، والشعب يطالب بحكم الإعدام لهم في ميدان التحرير، هيفضل السيسي عزيز مصر وأجدع ولادها وحاميها من الخونة والمرتزقة وبائعي الأوطان".