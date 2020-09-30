ضبط 1.7 طن دواجن مجهولة المصدر بكفر الشيخ.. وجولات لرؤساء المدن

تمكنت حملة مديرية التموين والطب البيطري، ومديرية الصحة، ومجلس مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط 1750 كيلو جرام دواجن، منها "طن دواجن مجهولة المصدر، 500 كيلو دواجن مذبوحة خارج الإشراف الطبي، و250 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي"، بالإضافة إلى تحرير عدد من المحاضر للمخالفات المتنوعة، منها محضر نظافة، محضرين شهادات صحية، محضر لاستيلاء مخبز على 450 رغيفا، محضر عدم إعلان".

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، فيما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة، والدواجن، والمخابز البلدية والإفرنجية، لضبط الأسعار لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، الاستعدادات النهائية لافتتاح فرع البنك الأهلي بالحامول، لتوفير كل الخدمات البنكية لأهالي المركز، وتفقد الوحدة المحلية بقرية غرب تيرة، لمتابعة انتظام سير العمل بها، مشددا بحسن معاملة المواطنين وإنهاء كل الخدمات لأهالي القرية، كما تابع جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال تركيب ومد كابلات من 150 إلى 300 بشارع بورسعيد، لمحطات الصرف الصحي ببرنبال ومعدية مهدى والصيانة، مشددا بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للمواصفات المحددة.

وتفقد علي فايق جميل، رئيس مدينة برج البرلس، مجزر برج البرلس ومتابعة العمل به، كما تفقد الأرض الفضاء بجوار المجزر موجها ببعض الملاحظات لرفع كفاءة المرافق، كما شدد على ضرورة متابعة النظافة بالمجزر واتخاذ كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية، وتفقد محطة مياه كحيلو، وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، للاطمئنان على سير العمل بهم.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، إصلاح أخطار الصرف الصحي بالمدينة، بالإضافة إلى متابعة استمرار أعمال التطهير لجميع الخطوط والبيارات وصفايات الأمطار، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.