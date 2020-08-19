رؤساء مدن كفر الشيخ يناقشون الخطة الاستثمارية وسط إجراءات احترازية

ناقش محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الخطة الاستثمارية والعديد من الموضوعات، مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، وذلك في أول اجتماع في قاعة الاجتماعات الكبرى، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية، ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وكذلك التأكيد من ارتداء الكمامات الواقية، والقفازات، ومراجعة كافة الشهادات الصحية، وتراخيص النشاط، والنظافة.

ووجَّه المحافظ بضرورة دعم المنظومة الصحية، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، واستمرار حملات الرش والتطهير والتعقيم بكافة مراكز ومدن المحافظة يوميًا، وتعقيم كافة أماكن التجمعات "نقل جماعي، وأسواق، وماكينات الصراف الآلي، والمكاتب الحكومية.

وأكد محافظ الإقليم، على ضرورة حصر جميع مشكلات المرافق والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقاً للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق آخر، نفذ رؤساء مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملات لإزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة، وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

وتابع اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، إزالة 7 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بالبلوك الأبيض، بزمام جمعية منشأة زعلوك، على مساحة 320 تقريبًا.

كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بالمحطة، وشارع السوق، وإزالة الإعلانات المخالفة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.