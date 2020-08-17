"التضامن" توجه بإنقاذ حياة موطن مشرد وإيداعه دار المسنين بالغربية

أصدرت المحاسبة أماني النادري وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاتها إلى الدكتور خالد أبو المجد مدير فرق الإنقاذ والتدخل السريع وفتح باب المتابعة، لبلاغ سيدة بوجود مواطن مشرد بلا مأوي، يدعى "ا. ا. م. ا. ج" مصاب يده بشلل، في شارع نعمان الأعصر بالمحلة الكبرى.

وبناءا على تلك التوجيهات باشر فريق الإنقاذ والتدخل السريع دوره في الانتقال الى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية أن المواطن من مواليد 1973 وكان يعمل سائق توك توك ومصاب بجلطه ونتج عنها شلل بإحدى اليدين وتخلى عنه الأهل والأحباب وشرع صاحب السكن بطرده لعدم استطاعته دفع الايجار.

وأفادت مصادر داخل ديوان مديرية التضامن أن فاعلي الخير قدموا وجبات له، وأقنعوه بإدخاله دار المسنين بكفر عصام بمدينة طنطا.

والتزاماً بتطبيق الإجراءت الوقائية من فيرس كورونا، جرى الكشف عليه بمستشفى المنشاوى العام، وبعد التأكد من سلامته جرى إيداعه بدار المسنين.