"الشباب والرياضة" تحذر من تعليق لافتات "النواب" على جدران منشآتها

حذرت وزارة الشباب والرياضة، من استخدام أي من منشآتها، أو المقرات والهيئات الرياضية التابعة لها في الدعاية الانتخابية للمرشحين لمجلس النواب.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنها قررت حظر استخدام أي من المقرات أو المنشآت التابعة للوزارة، أو الهيئات الشبابية والرياضية، فى تنظيم أى مؤتمرات، أو ندوات، أو لقاءات، أو اجتماعات تخص العملية الانتخابية، أو الترويج لمرشح، أو حزب سياسي بأي شكل من الأشكال، أو تعليق لافتات أو كتابات على جدران الهيئات الرياضية ومراكز الشباب تخص الدعاية الانتخابية، وذلك مع قرب إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأرسلت الوزارة خطابات لهجة مشددة تحذر فيها المديريات من مخالفة القرار.

كما أعلنت الوزارة تعميمًا يفيد بحظر اشتراك أي من العاملين، أو شاغلي الوظائف القيادية بالقيام بأي دعاية انتخابية، أو الترويج لمرشح أو حزب سياسي؛ التزامًا بأحكام قوانين الخدمة المدنية والرياضة، وتنظيم الهيئات الشبابية، ومدونة السلوك الوظيفي.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، أنه فى حال مخالفة تلك التعليمات سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية تجاه المخالف.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني لكافة مراحل انتخابات مجلس النواب المقبلة بدءًا من دعوة الناخبين، والدعاية الانتخابية حتى موعد إجراء العملية الانتخابية، وإعلان النتيجة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد نظمت الجولة الثانية من معسكرات التحدي والمغامرة، والتي أقيمت خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر الجاري بمحافظة الفيوم بمشاركة 300 شاب وشابة.

وتضمنت الجولة الثانية من المعسكرات مهرجان مهارات الألعاب البحرية الرياضية، ويهدف المهرجان لإبراز مكانة مصر في تنفيذ الأنشطة الرياضية بصفة عامة من خلال مواقعها الفريدة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للألعاب المائية.

وذكرت الوزارة أن المهرجان شمل عددًا من الفاعليات تتضمن التجديف، وشد الحبل بالمراكب بشلالات وادي الريان، ومسابقات ترويحية، وتسلق جبل المدورة، والتزحلق على الرمال بالبحيرة المحورة، وورش عمل بقرية تونس، إضافة إلى ورش عمل تتناول شرح لممارسة الألعاب البحرية.