الشباب والرياضة تكرم هيئة مكتب برلمان الطلائع بالقليوبية

كرم الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، هيئة مكتب برلمان طلائع القليوبية، والذي مثل المحافظة في الانتخابات الإلكترونية على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بالإسكندرية.

وأكد "الصبروت"، على دور الطلائع الهام في تجسيد برلمان مصر باعتبارهم أمل المستقبل، وسيكون من بينهم نواب ونائبات يدركون دورهم السياسي، وحثهم على البحث والاطلاع الدائم في الدور المجتمعي المنوط بهم.

يأتي التكريم في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وسياسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعة تسعى لبناء الإنسان المصري رياضيا وعلميا وفنيا وثقافيا، حيث حصل برلمان الطلائع على مناصب مختلفة على مستوى المحافظة، كما حصل أيضا على مناصب على مستوى الجمهورية الذى أقيم فى الإسكندرية .

وتم خلال اللقاء تكريم كل من "أحمد حسن عبدالرحمن، حصل على منصب وكيل أول البرلمان، وروان السيد إبراهيم السيد، حصلت على منصب وكيل ثان البرلمان على مستوى الجمهورية، وبسنت هانى محمود، حصلت على منصب رئيس الوزراء، وحنين السيد فتحى مصطفى مقرر عام الجلسة، وأميرة السيد محمد السيد، حصلت على منصب رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومصطفى عبدالمنعم محمد حصل على منصب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، وتسنيم السيد إبراهيم السيد حصلت على منصب رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، وعبدالكريم أشرف محمد حصل على منصب رئيس لجنة الشباب والرياضة، وحسناء علاء الدين محمد حصلت على منصب رئيس المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإبراهيم محمد سلامة حصل على منصب رئيس لجنة النقل والمواصلات.