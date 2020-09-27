أشرف صبحي يعدد الأهداف الاستراتيجية لحقيبة "الشباب والرياضة"

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التنمية المستدامة وتأهيل الشباب لسوق العمل، عبر إطلاق برامج متنوعة تستهدف الفئات العمرية المختلفة في مصر، مؤكدًا أن الوزارة لها أهدافها الاستراتيجية، منها تحسين النمط الصحي للمواطنين والتنمية الرياضة للمجتمع وتوسيع قاعدة الرياضة في مصر.

وأضاف "صبحي"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الوزارة تعمل على تحسين المهارات الإبداعية، واكتشاف الرياضيين والموهوبين وتوعيهم، وتوفيرالخدمات الشبابية والرياضة في المحافظات، فضلًا عن بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تعمل على تدعيم الوعي السياسي وتعميق التنشأة السياسية، وتنمية الموارد وصولًا للتمويل الذاتي في المجالين الرياضي والشبابي، فالوزارة تعمل وفق منهجية لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر، وفي هذا الإطار أطلقت مبادرة "طور وغير"، فضلًا عن إقامة معسكرات للابتكار وريادة الأعمال، وعقد دورات تدريبية حرفية لتنمية مهارات الشباب.