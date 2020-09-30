"تميم بسكلتة قطر" يتصدر "تويتر": أصبح "بقرة" يحلبها أردوغان وقتما شاء

تصدر هاشتاج "تميم بسكلتة قطر"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أظهر فيه المعلقون مدى دعم تميم بن حمد أمير قطر للإرهاب والجماعات التكفيرية المتطرفة من أجل نشر الفوضى والخراب في الدول العربية، كما وصفوه بـ"بسكلتة" نظرًا لسياساته المطيعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والارتماء في أحضانهم في حين يشق الصف العربي.

وقال أحد المعلقين: " داعش الإرهابي هو تميم بن حمد قائد الإرهاب، وهو الممول الكبير للإرهاب والارهابيين وجب شرعاً اعتقاله، تميم مسخرة العرب ، تميم خاين العرب ، تميم عيل العرب، داعم الإرهاب فى الوطن العربى وكمان بقا البسكلته للكل".

وأضاف آخر: "مرتزقة قطر يحرفون في صورة تميم بالفوتوشوب لكسب التعاطف في العزاء ليظهر في صورة أنه متأثر وحزين على وفاة أمير الكويت رحمه لله وكأنه باكي.. لا حول ولا قوة إلا بالله حتى في هذه المواقف الحزينة يستغفلون العالم".

وعلق آخر: "الاقتصاد القطرى في أسوأ حالاته حيث يتهاوى إلى القاع بسبب الأمير الإرهابي تميم الذي ينفق المليارات على دعم الإرهاب في المنطقة العربية، بقى عبارة عن بقرة يحلبها أردوغان وقت ما يحب، نهايتك سوده انت وكل المرتزقة اللى مولتهم فى مصر وغيرها من الدول العربية، تميم خاين العرب الأكبر".

وتابع آخر: "الرئيس السيسي بيدير مصر باحترافية عالية جدا ومش سامع نباح الكلب أردوغان ولا تميم بسكلتة قطر وبيبني... تحيا مصر يا جدع... فهمتي يا موزة إن آخرة النجاسة دايماً تعاسة!، المصريين هيفضلوا دايماً معلمين عليكي وعلى ابنك وعلى السلطان الأحمق".

وقال آخر: "هناك تعليمات صارمة من تنظيم الحمدين وعزمي بشاره للشعب القطري المغلوب على أمره بعدم تهنئة الشعب السعودي بالعيد الوطني لزرع الكراهية بين الشعبين !!".