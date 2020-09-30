وزيرة الثقافة تستقبل السفير الفرنسي لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين

استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، وفريديريك بوتيه النائب بالجمعية الوطنية الفرنسية وعضو البرلمان الفرنسي، لبحث سبل دعم التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

عبدالدايم: القوى الناعمة إحدى وسائل توطيد الصداقة وجسر للتواصل بين الشعوب

وخلال اللقاء قالت عبدالدايم إن القوى الناعمة إحدى وسائل توطيد روابط الصداقة وجسر للتواصل بين الشعوب، وأوضحت قوة وعمق العلاقات بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى ثراء الإبداع فى الدولة الأوروبية على المستويين التاريخى والمعاصر والتقارب الوجدانى والثقافى بين المجتمعين الصديقين، وأضافت أنه تم الاتفاق على ضرورة تعزيز التبادل الفكرى والفنى بين البلدين خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات الإبداعية، مؤكدة أهمية التوسع فى خطط تبادل البعثات الفنية التعليمية.

روماتيه: نأمل في استمرار الحراك الإبداعي مع مصر في المجالات الفنية والثقافية

من جانبه قال السفير الفرنسى إن بلاده تأمل فى استمرار الحراك الإبداعى مع مصر في كافة المجالات الفنية والثقافية والتى تعد ركيزة للصداقة بين البلدين مشيراً إلى دور المركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة فى التعاون بينهما ، وأبدى سعادته بالمشاركة الفرنسية في مختلف المحافل الدولية التى تنظمها مصر منها معرض القاهرة الدولى للكتاب ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، ووجه الدعوة لوزيرة الثقافىة لزيارة باريس ومقابلة نظيرتها الفرنسية روزلين باشلو التى يعرف عنها عشقها لعلم المصريات والموسيقي الكلاسيكية .

وفى ختام اللقاء قدم السفير ميدالية البرلمان الفرنسى التذكارية لوزيرة الثقافة التى أهدته مجموعة من إصدارات وزارة الثقافة.