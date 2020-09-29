وزيرة الثقافة تفتتح "نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير" الأحد

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، معرض "نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري" الذي تنظمه مكتبة القاهرة الكبرى بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، من خلال مشروع ذاكرة الكاريكاتير، في السابعة والنصف من مساء الأحد 4 من أكتوبر المقبل، وذلك في قاعة آدم حنين في مركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية.

ويضم المعرض أكثر من 150 رسما كاريكاتيريا، نشر في المجلات والجرائد المصرية في وقتها، كما أنّ المعرض يأتي ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، وفي إطار حرص مشروع ذاكرة الكاريكاتير على إعادة إحياء تراث الكاريكاتير المصري، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، وقوميسير المعرض الكاتب عبدالله الصاوي مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير.

ويجمع المعرض ولأول مرة أعمال 20 فنانا من رسامي الكاريكاتير، لجيل الرواد مثل "ألكسندر صاروخان، الحسين فوزي، محمد عبدالمنعم رخا، زهدي العدوي، أحمد طوغان"، وأيضا من جيل ما بعد ثورة يوليو مثل "أحمد حجازي، إسماعيل دياب، جمعة فرحات، جواد حجازي، جورج البهجوري، صلاح جاهين، مصطفى حسين".

ويعكس المعرض أهمية التوثيق لحرب أكتوبر المجيدة 1973، وكذا ذاكرة أبطالنا رجال النصر العظيم، وتضحيات الجيش المصري عبر العصور، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الخميس 8 أكتوبر المقبل.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤخرا، المعرض الخامس من سلسلة كنوز متاحفنا، الذي جاء تحت عنوان مختارات من الفن الأوروبي وذلك بمجمع الفنون بالزمالك (قصر الأميرة عائشة فهمي) وبحضور رامون كاساريس سفير إسبانيا بمصر، كانديو كربيس إيسترادا المستشار الثقافي الإسباني بالقاهرة، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية والفنان ايهاب اللبان مدير المجمع وعدد من التشكيليين والمهتمين والنقاد.