وزيرة الثقافة تعلن تحديث محتوى بعض الإصدارات: لفتح آفاق معرفية

عقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اجتماعاً برؤساء الهيئات والقطاعات التي تُصدر سلاسل مطبوعات ومجلات متخصصة في الشأن الثقافي، وذلك بهدف تقييم دورها، والاطلاع على مستوى التوزيع، ودراسة تطوير بعضها، حرصاً على عدم تداخل المحتوى المعرفي المُقدم بها.

وقالت "عبدالدايم"، إنَّ المطبوعات وسلاسل المجلات الصادرة عن مختلف قطاعات الوزارة، تهدف إلى نشر التنوير والمعرفة بين مختلف شرائح الشعب المصرى، خاصة الشباب والنشء الجديد.

وإضافت أنَّه جار العمل حالياً على تحديث محتوى بعض الإصدارات لفتح آفاق معرفية جديدة تسهم في تنمية الوعي والإدراك، مؤكّدًا الحرص على خلق أساليب جذب مبتكرة لتحقيق الهدف المنشود، والخاص بالارتقاء بالفكر المجتمعي، ومجابهة التعصب، وإلقاء الضوء على التوجهات الإيجابية البناءة .