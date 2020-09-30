ألمانيا تخصص 100 مليون يورو إضافي لمكافحة كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا ستخصص 100 مليون يورو إضافي لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد عبر آلية "كوفاكس" الدولية.

وقالت ميركل، خلال فعالية الأمم المتحدة رفيعة المستوى حول اللقاحات، "ألمانيا قد وعدت سابقا في مؤتمرين كبيرين للمانحين بتخصيص دعم بقيمة 675 مليون يورو. اليوم أود أن أعلن أنه سيتم تخصيص 100 مليون يورو إضافية للصندوق الخاص "غافي" (الاتحاد العالمي للتلقيح) بهدف مكافحة كوفيد-19"، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأشارت المتحدثة إلى أن الأموال سيتم تخصيصها عبر آلية "كوفاكس".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد-19" بواقع أكثر من ألفين إصابة جديدة خلال 24 الساعة الماضية، ووفاة أكثر من 10 مصابين.

وجاء في بيانات المعهد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة تم اكتشاف 2089 حالة جديدة للإصابة بالوباء وتوفي لا أقل من 11 مصابًا.

وفي اليوم السابق له تم تسجيل 1192 إصابة و3 حالات وفاة.

دخل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، حجرًا صحيًا بسبب اكتشاف إصابة أحد مرافقيه الشخصيين بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنته متحدثة باسم الوزراة.

وقالت المتحدثة إن أول اختبار "كوفيد-19" أجري للوزير فى وقت سابق جاءت نتيجته سلبية، مضيفة أن جميع الأشخاص الآخرين الذين يحتمل أن يكونوا قد تأثروا سيتم الاتصال بهم على الفور، دون أن تدلي بمزيد من المعلومات عن حالة الإصابة المكتشفة بين مرافقي ماس، بحسب ما أوردته صحيفة "دي فيلت" الألمانية في نسختها الإلكترونية.

وأوضحت في بيان أن "وزارة الخارجية تعمل مع سلطات الصحة العامة لتحديد ما إذا كان هناك المزيد من الأشخاص المتضررين وما إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات أخرى".