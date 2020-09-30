بعد تحذير "الصحة".. أسعار مصل السعار وعناوين مراكز "اللقاح"  

شنت وزارة الصحة، منذ أيام، حملة للتوعية بمخاطر السعار أو ما يسمى بـ"داء الكلب"، والذي يعد مشكلة مميتة للإنسان، خاصة إذا لم يتم التعامل مع الحالة بشكل سليم، ونقله إلى المستشفى أو أحد مراكز المصل واللقاح، للحصول على تطعيم ضد السعار.

وتستعرض "الوطن" أسعار التطعيم ضد السعار وعناوين مراكز المصل اللقاح

أسعار مصل السعار أو داء الكلب

يتوفر تطعيم داء الكلب أو السعار في مستشفيات المصل واللقاح، بسعر 75 جنيهًا للجرعة، ويحتاج المصاب إلى 5 جرعات، بما يعادل 375 جنيهًا، وتؤخذ على عدة مرات.

ويأخذ المريض جرعات تطعيم داء الكلب خلال فترة شهر، الجرعة الأولى يوم العقر، والثانية اليوم الثالث، ثم اليوم السابع، ثم اليوم الـ14، والأخير يوم 28، ولا يوجد أي موانع للتطعيم على الإطلاق كونه آمن تمامًا للأطفال والحوامل.

عناوين مراكز المصل واللقاح

- المركز الرئيسي : 51 ش وزارة الزراعة – العجوزة.

- نادي مصر الجديدة (نادي الطيران ) 14 ش أحمد فؤاد - سانت فاتيما - مصر الجديدة.

- كفر الشيخ: مستشفى كفر الشيخ العام.

- 6 أكتوبر: مستشفى الوادي بجوار الحصري.

- الإسكندرية: الوطنية مول – لوران.

- القطامية: نادي القطامية الرياضي - التجمع الخامس – المستشفى الجوي التخصصي ش التسعين.

- المعادي: نادي المعادي

- الرحاب: فيلا 102، و103 ش أحمد شوقي خلف المول التجاري، 1 بجوار سينما الرحاب – مجمع العيادات التخصصية.

- داندي مول: المول التجاري داندي مول- الكيلو 28 بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك.

- نادي الزهور: شارع يوسف عباس - البوابة الرئيسية – مدينة نصر.

- نادي قضاة مجلس الدولة (خاص بالأعضاء فقط): ش عبد العزيز آل سعود امام استقبال مستشفى قصرالعيني.