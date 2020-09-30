الكشف على 1505 حالات ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنفيذ عدد من القوافل العلاجية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" لتقديم الخدمات العلاجية والمجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات العلاجية، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

أوضح محافظ المنيا أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات والعمل على تحقيق أهدافها هو الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكل الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية أسمنت بمركز أبو قرقاص، خلال يومي 28 -29 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1505 حالات مترددة، منها الكشف على 262 حالة جراحة، 400 حالة أطفال، 2 عيادة،241 حالة باطنة، 126 حالة قلب، 121 حالة أسنان، 191 حالة جلدية، 93 حالة نساء، 71 حالة تنظيم الأسرة، إلى جانب التحليل لـ 80 عينة دم وتحليل لـ 41 عينة، وعمل 16 حالة موجات الصوتية، وتم عمل ندوات تثقيف صحي لـ 76 مترددًا، وتم فحص عشوائي للضغط والسكر لـ 142 مترددًا، وتحويل 25 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وتم خلع أسنان لـ 9 حالات بعيادة الأسنان، وتم عمل حالتي أشعة سينية، وتم استخدام عيادتين متنقلتين للسجلات، والمعمل واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلية، كما تم صرف الادوية اللازمة، والفحوصات بالمجان لهم.

وكانت مديرية الصحة بالمحافظة نفذت قبل أسبوعين قافلة طبية بقرية جبل الطير القبلية بمركز سمالوط وجرى توقيع الكشف على عشرات المواطنين بالمجان.