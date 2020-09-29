استئناف أعمال البناء في المنيا بتراخيص سابقة بحد أقصى 4 أدوار

أصدر محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، قراراً اليوم الثلاثاء، بالسماح باستئناف أعمال الإنشاءات في المباني والعقارات الحاصلة على ترخيص بناء، قبل وقف التراخيص في 24 مايو الماضي، وبحد أقصى 4 أدوار، لحين الإعلان عن الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأكد المحافظ أن القرار يأتي بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أمس الاثنين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، قبل وقف إصدار تراخيص بناء جديدة.

ويسري هذا القرار على كل من حصل على تراخيص بناء، وشرع بالفعل في البناء، ولا ينطبق على الأرض الفضاء الخالية من أي مظاهر لبدء أعمال البناء، كما يتضمن القرار السماح بأعمال التشطيبات فقط للمباني والعقارات الصادر لها ترخيص بناء، وأتمت أعمال تتجاوز 4 أدوار، في نطاق الرخصة الصادرة، قبل وقف إصدار التراخيص.

وكان محافظ المنيا قد أصدر، في وقت سابق، قراراً بإعادة تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء، ينسب تخفيض تصل إلى 50%، وأكد أن هذا التخفيض هو الثاني على التوالي ، حيث أصدرت المحافظة في 5 أغسطس الماضي قرارها الأول بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 40 و50%، وتم اتخاذ قرار التخفيض للمرة الثانية، استجابه لطلبات الاهالي، وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصاديه للمواطنين.