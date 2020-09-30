صلاح فوزي: دعوة السيسي لانعقاد مجلس النواب صحيح دستوريا

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي البرلمان للانعقاد، غدًا الخميس، هو تطبيق لصحيح الدستور، باعتبار أن مجلس النواب له مدة زمنية محددة دستوريًا، تسمى بـ"الفصل التشريعي"، وهي خمس سنوات ميلادية، تبدأ منذ تاريخ أول اجتماع له، لافتًا إلى أن أول اجتماع كان يوم 10 يناير عام 2016، وبالتالي تنقضي الخمس سنوات يوم 9 يناير 2021.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والذي يعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه وفقًا للدستور يتم إجراء الانتخابات حتى تتعاقب الفصول التشريعية، وهذا هو سبب وجود مرشحين الآن قبل نهاية الفصل التشريعي الخاص بالمجلس السابق.

وأوضح الفقيه الدستوري أن استمرار المجلس الحالي في الانعقاد حتى 9 يناير 2021، هو أمر طبيعي، لأن الفصل التشريعي الواحد ينقسم إلى أدوار انعقاد، وهي غير محددة، ويمكن أن تكون خمسة أدوار أو ستة، وبالتالي دعوة الرئيس للبرلمان للانعقاد غدًا الخميس، أمر صحيح دستوريًا.

وأشار، إلى أن دور الانعقاد السادس والأخير، وقرار الرئيس يتكرر كل عام، وسبق أن أصدر الرئيس خمسة قرارات بدعوة البرلمان للانعقاد في السنوات الماضية.

وعن وجود مرشحين لمجلس النواب خلال فترة الانعقاد حاليًا، أكد "فوزي"، أنه لا يوجد ما يمنع ذلك، حتى لو كان بعض الأعضاء الحاليين مرشحين للبرلمان القادم، مشددًا على أن هذا أمر طبيعي، ومن ثم يجب الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية مثل باقي المرشحين الآخرين.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا رقم 570 لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.