عبدالمنعم سعيد: أسلوب ترامب في الإدارة قائم على "التنمر"

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الخبير الاستراتيجي، المناظرة التي حدثت بين مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ودونالد ترامب، رجحت كفة الأول بنسبة 41% مقابل 28%، للأخير بحسب استطلاعات الرأي لمؤسسة جالوب، حيث يلعب ترامب، على أن تصوت له نفس المجموعة التي صوتت له في الانتخابات الماضية، دون كسب مؤيدين جدد.

وأضاف "سعيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس الأمريكي ترامب، له أسلوب خاص بالإدارة، لم تعتاد عليه أمريكا طوال تاريخها، فهو قائم على التنمر، واستخدام ألفاظ قوية لمخاطبة شرائح محددة تدعمه، ولكن الفئات القليلة مثل الأمريكيين من أصل إفريقية، يمثلون 11 % من الشعب، واللاتينيين يمثلون 16%، سيحسمون نتائج الانتخابات المقرر إقامتها في 3 نوفمبر المقبل، لصالح جو بايدن.

وعلق سعيد على اخيتار "بايدن" في المناظرة لفظ عربي "متى إن شاء الله" باعتباره شائع، وطرح المذيع الذي أدار المناظرة سؤالًا على ترامب: "هل يمكنك أن تخبرنا كم دفعت من الضرائب الفيدرالية خلال العامين 2016 و2017؟". ليجيب الرئيس الأمريكي: "ملايين الدولارات"، من دون أن يعطي رقمًا محددًا.

وأوضح أنه لم يقصد بايدن مخاطبة العرب بهذا اللفظ ولكنه اكتسبه بسبب تعامل الدائم مع الحكام العرب وممثلي الدول العربية فأميركا 21 سفارة لدولة عربةي بالإضافة إلى مكتب السلطة الفلسطينية.

وقد وصف المرشح للرئاسة الأمريكية جو بايدن أداء منافسه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى المناظرة بـ "الإحراج الوطنى بحسب تصريحات إعلامية وضمت المناظرة كلمات جارحة وإهانات، إضافة إلى نعته جو بايدن لترامب، بأنه كذاب

وتستعد الولايات المتحدة في مقتبل نوفمبر المقبل لاختيار الرئيس الأمريكي السادس والأربعون ليكون أول رئيس للبلاد بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.