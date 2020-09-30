بايدن يرد على اتهام نجله بالرشوة: أدمن المخدرات ولكنه كان بطلًا

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه جو بايدن المرشح للرئاسة الأمريكية أن نجله سيذهب للصين وسيحصل على مليارات من الصين وحصل على 3.5 مليون دولار من أحد رجال الأعمال.

ورد بايدن خلال المناظرة الأولى التي عقدت مع بايدن بولاية كليفلاند، على اتهام نجله بالحصول على رشوة قائلًا: "كله كذب وعدم مصداقية وهذا ليس صحيح، وابني لم يقم بأي شيء خاطئ"، مشيرًا إلى أن منافسه لا يتمتع بأي مصداقية من الإعلام والحلفاء والبنك الدولي مضيفًا: "كلهم لا يصدقوه".

ووصف بايدن منافسه ترامب بأنه مهرج قائلًا: "لا نستطيع الحديث مع هذا المهرج".

وسأل ترامب بايدن عن نجله وعن سبب حصوله على 3.5، بينما خسرت عائلته ملايين الدولارات ليرد عليه جو بايدن بانه لا يريد الحديث عن الشعب الأمريكي.

ودافع بايدن عن نجله قائلًا: "ابني كان في العراق وحصل على نجمة بنية وكان بطل ووطني وشجاع ولم يكن خاسر وظل سنة في العراق هناك سنة"

بينما قال ترامب أن نجل بايدن فُصل من الجيش ولم يكن له وظيفة حتى أصبح نائب رئيس ولم يكن لديه وظيفة وحصل على الملايين.

وقال بايدن إن نجله كان لديه مشكلة مع المخدرات مضيفًا: "أنا فخور به" بينما اتهمه ترامب بانه حصل على 50 مليون من عمدة موسكو.