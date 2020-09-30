بايدن يرد على اتهام نجله بالرشوة: أدمن المخدرات ولكنه كان بطلًا
كتب:
أحمد حامد دياب
05:25 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
مناظرة ترامب وجو بايدن
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه جو بايدن المرشح للرئاسة الأمريكية أن نجله سيذهب للصين وسيحصل على مليارات من الصين وحصل على 3.5 مليون دولار من أحد رجال الأعمال.
ورد بايدن خلال المناظرة الأولى التي عقدت مع بايدن بولاية كليفلاند، على اتهام نجله بالحصول على رشوة قائلًا: "كله كذب وعدم مصداقية وهذا ليس صحيح، وابني لم يقم بأي شيء خاطئ"، مشيرًا إلى أن منافسه لا يتمتع بأي مصداقية من الإعلام والحلفاء والبنك الدولي مضيفًا: "كلهم لا يصدقوه".
ووصف بايدن منافسه ترامب بأنه مهرج قائلًا: "لا نستطيع الحديث مع هذا المهرج".
وسأل ترامب بايدن عن نجله وعن سبب حصوله على 3.5، بينما خسرت عائلته ملايين الدولارات ليرد عليه جو بايدن بانه لا يريد الحديث عن الشعب الأمريكي.
ودافع بايدن عن نجله قائلًا: "ابني كان في العراق وحصل على نجمة بنية وكان بطل ووطني وشجاع ولم يكن خاسر وظل سنة في العراق هناك سنة"
بينما قال ترامب أن نجل بايدن فُصل من الجيش ولم يكن له وظيفة حتى أصبح نائب رئيس ولم يكن لديه وظيفة وحصل على الملايين.
وقال بايدن إن نجله كان لديه مشكلة مع المخدرات مضيفًا: "أنا فخور به" بينما اتهمه ترامب بانه حصل على 50 مليون من عمدة موسكو.