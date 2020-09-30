سفير مصر بأثيوبيا: السيسي رائد ملف التنمية في الاتحاد الأفريقي

قال السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر لدى إثيوبيا، ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية في الاتحاد الإفريقي، مهنئًا الدولة المصرية على رئاستها مجلس السلم والأمن الإفريقي بالاتحاد للمرة الرابعة، وذلك بحلول أكتوبر المقبل.

وأضاف "عبد الخالق"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن آليات عمل مجلس الأمن والسلم الإفريقي تتوافق مع السياسة الخارجية المصرية، من حيث محاربة الإرهاب، وبحث سبل تفعيل إحدى مكونات القوى الإفريقية لتكون مخصصة لمكافحة الإرهاب.

وأكد سفير مصر لدى أثيوبيا، أن مصر تولي أولوية لمشاركة المرأة في حفظ السلم والأمن الإفريقي، لافتًا إلى أن شهر أكتوبر المقبل سيكون مليئًا بالفعاليات التي تمت صياغتها بدقة، وتعكس أولويات السياسة الخارجية المصرية.

واستطرد أن من بين تلك الفعاليات للجنة الإفريقية، عقد جلسة مع اللجنة الأمنية المعنية بالسلم والأمن والتي تعقد لأول مرة منذ عامين في الاتحاد الأوروبي، بجانب جلسة مع مجلس الأمن لبحث القضايا الإفريقية.

من ناحية أخرى، ذكر الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر تحاول خلق فرص في عالم لا يعرف إلا الأقوياء، لتمتلك قراراتها بيديها، وفي هذا الإطار استطاعت القاهرة أن تعيد مكانتها إفريقيًا بعدما تم تجميد عضويتها في الاتحاد الإفريقي بعد أحداث 30 يونيو في عام 2014.

وأضاف "الديهي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى رئاسة القمة الإفريقية 2019، وفي أكتوبر المقبل 2020 ستتولى مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي، في محطة جديدة للريادة المصرية في القارة السمراء، مشيدًا بدور الدبلوماسية المصرية التي تتحرك بشكل كبير وفاعل.