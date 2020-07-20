مصطفى الفقي: بعض الأشقاء دعموا أثيوبيا لبناء السد "بسبب وبدون سبب"

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر ومدير مكتبة الإسكندرية، إن ما تفعله إثيوبيا خلال مفاوضات سد النهضة كيدي ويبدو تماما مثلما تفعل إسرائيل مع الفلسطينيين حيث تبني المستعمرات ويتفاوضون، متابعا: "احنا ظلمنا في الفترة الأخيرة لأننا دولة ذات شرف وذات كلمة واحدة ولكن الآخرين لا يستطيعون تفهم ذلك".

وأضاف "الفقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هدوء مصر ليس ضعف ولكن ما جرى مع الجانب الإثيوبي يعكر صفو العلاقات بين مصر ودول حوض النيل على الإطلاق ويجعل القضية معقدة هذه اللحظة وننتظر الفرج في اللحظة الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك دولة عربية للأسف دعمت بناء أثيوبيا للسد "بسبب وبدون سبب"، وهي التي أقنعتهم بعدم الذهاب لواشنطن للمباحثات، وهذا موقف مؤسف، "مصر طول عمرها بتقف مع الأشقاء العرب فما بالنا بالعرب من هذا الموقف الصعب ولا يحركون ساكنًا".