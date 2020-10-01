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حظك اليوم الخميس 1-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:24 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مولود برج الدلو لديه حث فكاهي، ويعشق أجواء المرح، كما أنه يفضل الاستقلالية في حياته المهنية والعاطفية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل العلاقات يمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف وتحسن التصرف.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

غم التشوش.. الشمس في منزل الحظ تدفعك لإظهار ما لديك من مشاعر ويُستمع إليك بشغف.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

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