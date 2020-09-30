القضاء الإداري يرفض طعون 4 مرشحين ويقبل آخر

قضت محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، برفض طعون 4 مرشحين، جرى استبعادهم من قبل لجنة فحص أوراق المرشحين المتقدمين لانتخابات مجلس النواب، بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، وقبول طعن مرشح آخر بشأن تعديل اسم الشهرة الخاص به.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رمضان ناصف، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين زكريا محمد الشافعي، وعمرو فتحي حراز، ومحمد إبراهيم السقا، وحسام الدين لويزي، وشادي بدران إبراهيم، وخيري محمد شعبان، نواب الرئيس، وراضي عبد السلام ناصر.

وقدم 5 مرشحين بانتخابات مجلس النواب في كفر الشيخ، بطعون أمام محكمة القضاء الإداري بالمحافظة، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وآخرين، بسبب استبعاد 4 مرشحين منهم، وإدراج اسم شهرة المرشح بالخطأ في كشوف الناخبين، وذلك عقب انتهاء لجنة فحص أوراق المرشحين، وإعلان أسمائهم بدوائر المحافظة.

وتقدم محمد محمد عبدالعظيم الشهاوي، المرشح بالدائرة الرابعة دسوق وفوه ومطوبس، ومحمود إبراهيم سيف الدين محمد صلاح، المرشح بالدائرة الثالثة الحامول وبيلا والبرلس، ومصطفى عبدالعليم الصاوي محمد، المرشح بالدائرة الثالثة الحامول وبيلا والبرلس، والدكتورة فيديكار حسن عبده البدوي، المرشحة بالدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين، وماهر علي المصري، بالطعون الـ5 لإدراج أسمائهم في كشوف الانتخابات.

ويتنافس 24 مرشحا على مقعدي الدائرة الثانية بمحافظة كفر الشيخ، التي تضم مركزي سيدي سالم والرياض، وتشهد هذه الدائرة تحديدا مفاجآت، بينها ترشح الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم في مايو الماضي، واللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان الحالي، الذي غًير محل إقامته، هربا من المنافسة على الدائرة الأولى التي اشتعل فيها الصراع.

كما يتنافس مرشحين اثنين من عائلة واحدة على المقعدين، ضمن قائمة دعم تحالف مصر وهما العميد سيد أحمد محمد، البرلماني الحالي، الذي حصل على رقم 1 رمز القلم، توفيق أبوأحمد، مدير مكتب رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، والحاصل على رقم 3 رمز الكتاب، مرشحين عن حزب مستقبل وطن، وعلي أبو أحمد، البرلماني السابق رقم 2 رمز الصاروخ، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري، وفق ما أعلنته لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.

وتضم قائمة المرشحين على المقعدين الفرديين، هاني السيد هاغرون، وعبد الفتاح الشرنوبي، محمد الشربيني، محمد الصعيدي، أسامة عبد المعطي، الأمير حسين سلامة، حسين شمس، محمد جاويش، محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، هشام عبد العزيز، مصطفى السلموني، الدكتور محمود سامي فاقد البصر، هاني سلطان، عادل فرغلي، سعد عبد الجليل، محمد فيصل عبيدي، البرلماني الحالي، عبدالله ابو اليزيد، شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب.