صراع بالدائرة الأولى في كفر الشيخ.. ونائب يهرب إلى أخرى بتغيير إقامته

اشتعلت المنافسة على الـ3 مقاعد الخاصة بالدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، والتي تضم مركزي كفر الشيخ، وقلين، وقسمي أول كفر الشيخ، وثان كفر الشيخ، بين النواب الحاليين والمرشحين الجدد، ما دفع وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب لتغيير محل إقامته والترشح على الدائرة الثانية، حيث ينافس عليها عدد كبير من المرشحين، بينهم أحمد طنطاوي، النائب الحالي عن دائرة دسوق وقلين، بعد ضم الأخيرة لمركز كفر الشيخ، فيما دفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين هم السيد شمس الدين، رقم 1 والحاصل على رمز القلم، أيمن الأتربي، رقم 2 والحاصل على رمز الكتاب، ومحي الدين القطان، رقم 3 والحاصل على رمز السنبلة، ومحمد العرابي، مدير البنك الأهلي السابق ورقم 4 الحاصل على رمز الأباجورة.

ويكثف مرشحو حزب مستقبل وطن، من جولاتهم الانتخابية بالقرى والعزب، بينما يكثف النائب الحالي أحمد الطنطاوي، من جولاته، كما يكثف المرشحون المستقلين من جولاتهم في الدائرة بعقد لقاءات ومؤتمرات أهلية.

وارتفع عدد راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب في محافظة كفر الشيخ، بنهاية اليوم الخميس 112 مرشحاً محتملاً، بعدما تقدم 4 مرشحين بطلباتهم، حيث شهدت لجنة تلقي الطلبات، بمقر محكمة كفر الشيخ الابتدائية، استقبال عدد من المرشحين، وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا"، فيما كثفت قوات الشرطة من تواجدها في محيط مقر اللجنة، لتنظيم عمليات الدخول والخروج، بحيث لا تؤثر على عمل المحكمة.

وفتحت اللجنة المختصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات النواب 2020 بكفر الشيخ، برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس لجنة الانتخابات، أبوابها الخميس الماضي، أمام المتقدمين للترشح، وذلك وفق إجراءات احترازية، وتأمين شامل لمقر المحكمة.

وقال رئيس المحكمة، إنه جرى تسليم أدوات التعقيم والكمامات والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج المحكمة، مشدداً على ارتداء الكمامات، حفاظاً على الصحة العامة، وعلى التباعد بين المرشحين خلال إجراءات تقديم طلبات الترشيح.