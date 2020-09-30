رئيس البرازيل ينتقد تصريحات "بايدن" بشأن غابات الأمازون: غير مبررة

انتقد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اليوم، المرشح الديمقراطي الأمريكي للانتخابات الرئاسية "جو بايدن" بعد تصريحه أمس، بأن البرازيل يجب أن تعاني من "عواقب اقتصادية كبيرة" إذا استمر التدمير في غابات الأمازون.

وقال بولسونارو في تغريدة له على تويتر، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن "جشع بعض الدول في الأمازون حقيقة"، مضيفاً "لكن التأكيد الذي أشار إليه شخصٌ ما يقاتل من أجل قيادة بلاده يشير بوضوح إلى أنه يريد التخلي عن التعايش الودي والمربح".

ووصف بولسونارو تصريحات بايدن بأنها "مؤسفة" و"كارثية غير مبررة".

وكان بايدن قد قال خلال مناظرة أمس الثلاثاء مع الرئيس دونالد ترامب إنه ينبغي على الدول الأجنبية منح البرازيل 20 مليار دولار لوقف إزالة غابات الأمازون، كما يجب أن تواجه البرازيل تداعيات إذا فشلت في ذلك.