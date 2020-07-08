  الرئيس البرازيلي عن إصابته بـ كورونا: سأعيش لفترة طويلة

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الأربعاء أن صحته جيدة جدا مع بدء تلقيه علاج هيدروكسي كلوروكوين بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أمس.

ودافع بولسونارو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" - نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - عن عقار هيدروكسي كلوروكوين أمام بعض المتشككين بفعاليته في علاج فيروس كوفيد-19، وهو عقار في الأساس يعالج الملاريا وأشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرون كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.

وقال بولسونارو: "لمن يهتفون ضد هيدروكسي كلوروكوين لكن ليس لديهم بدائل، يؤسفني أن أبلغكم أنني جيد جدًا بعد استخدامه، وبفضل الله سأعيش لفترة طويلة قادمة".

وفي الصورة المُلحقة بالتغريدة، ظهر بولسونارو مبتسما للكاميرا بينما يجلس على مكتب ويشرب القهوة وأمامه بعض المأكولات الخفيفة.

وفيما يخص أعداد الإصابات والوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد، تأتي البرازيل في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من مليون و670 ألف إصابة و66 ألفت و887 حالة وفاة.