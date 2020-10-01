الطقس اليوم الخميس 1-10-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس، اليوم الخميس، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

الطقس في مصر

وأضاف الخبراء، أنّه سيسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة الرياح معتدلة، تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على بعض المناطق بجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، يتوقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت عن حالة الطقس اليوم، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار ورطب خاصة على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة بسرعة 10 - 38 كم، وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ويكون الطقس ليلاً مائلًا للحرارة إلى معتدل ورطب خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب.

الطقس في عمان

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان، أنه من المتوقع أن تلاشي الغيوم على معظم محافظات السلطنة، مع احتمال لتشكل السحب وسقوط الأمطار، وتكون رعدية أحيانًا على محافظة مسندم وجبال الحجر والمناطق المجاورة خلال فترة ما بعد الظهيرة والمساء.