الطقس اليوم الأربعاء 30-9-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء الأرصاد بعدد من الدول العربية، طقس اليوم الأربعاء، وتستعرض "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، لطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلاً.

والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وتنشط على شمال الصعيد وجنوب الصعيد غربا تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

الطقس في الأردن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبيا عن المملكة؛ إذ تنخفض درجات الحرارة قليلاً، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا لحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن احتمالية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما يتوقع، أن تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من شرق المملكة.