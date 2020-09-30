توفيق عكاشة: زوجتي بحالة جيدة ولا أساس لتسممها بصبغة شعر

قال الإعلامي توفيق عكاشة إن زوجته الإعلامية حياة الدرديري، أعدت وجبة سمك، وتناولاها بالفعل قبل يومين، وتركتها خارج الثلاجة ليأكلا منها في اليوم الثاني، ويبدو أنه فسد.

وأضاف عكاشة: تناولت حياة السمك في السابعة مساء، ومع اقتراب الساعة الثامنة مساء، بدأت تصرخ وتتألم، ونقلتها إلى مستشفى مارينا، الذي طلب منا بدوره التوجه إلى مركز السموم، وأجروا لها غسيل معدة، فضلًا عن أنهم علقوا لها محاليل، وأعطوها دواءً وعادت إلى المنزل.

وأوضح أن زوجته الإعلامية حياة الدرديري الآن بحالة جيدة، ولا أساس لشائعة تناولها صبغة شعر، ومحاولة الانتحار التي أثارتها بعض المواقع، التي تثير البلبلة.

وعلق توفيق قائلًا: "ما فيش أصلًا صبغة في البيت، ومش بنشتريها، لما بتحب تعمل شعرها، بتروح للكوافير، هنجيب الصبغة ليه؟".

وسخرت الإعلامية حياة الدرديري من الأنباء التي ترددت على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن إقبالها على الانتحار، من خلال تناول صبغة الشعر، مازحة بقولها: "مقالوش لونها إيه؟".

وكشفت حياة الدرديري، لـ"الوطن"، كواليس الأزمة الصحية التي تعرضت لها، أمس الثلاثاء، موضحة أنها تناولت وجبة أسماك فاسدة، بعد رحلة صيد قامت بها برفقة زوجها توفيق عكاشة، حيث يقضيان إجازة الصيف في الساحل الشمالي: "أصبت بحالة إعياء شديدة فور تناول السمك وانتقلت إلى مركز السموم بالإسكندرية لعدم جاهزية المستشفى الموجود بالساحل".

وتابعت أنها أجرت عملية غسيل معدة، على الفور حتى تماثلت للشفاء، مؤكدة أنها تتواجد في منزلها حاليًا وتمارس حياتها بشكل طبيعي.