نيللي كريم تتعاقد رسميا على بطولة "العميل صفر" مع أكرم حسني

وقع اختيار المخرج محمد سامي على النجمة نيللي كريم لتقديم دور البطولة النسائية أمام النجم أكرم حسني في فيلمه الجديد "العميل صفر" الذي يعمل على التحضير له مع المنتج وائل عبدالله، حيث تعاقدت نيللي على الفيلم بشكل رسمي وبدأت الاستعداد للشخصية التي تقدمها في العمل.

وتجري الشركة المنتجة حاليا إبرام باقي التعاقدات، بناء على قائمة الممثلين، الذين وضع أسماءهم مخرج العمل محمد سامي، حيث من المقرر البدء في تصوير الفيلم مطلع شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم في السينما فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى تم عرضه فى عيد الأضحى العام الماضى وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما بوصوله إلى 104 ملايين جنيه، وشاركت فى بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز، هند صبرى، إياد نصار، تارا عماد، شيرين رضا وضيف الشرف خالد الصاوى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وفى سياق آخر يعمل المخرج محمد سامى على التحضير لمسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يكتبه ويخرجه ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2021، ويقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة ويشاركهما البطولة مي عمر، أحمد السعدني، نرمين الفقي، فردوس عبدالحميد، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.