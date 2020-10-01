قبل انطلاق العام الدراسي.. تعرف على المنصات الإلكترونية التعليمية

ينتظر طلاب المدارس والجامعات بدء العام الدراسي الجديد الذي يفصلنا عنه أسابيع قليلة، حيث أنه من المقرر أن يبدأ 17 أكتوبر الجاري، وكان قد وضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ملامح العام الدراسي الجديد، الذي يكون بشكل مختلف عن نظامها التقليدي الورقي القائم على الحفظ والتلقين، ليصبح نظام إلكتروني يعتمد على التواصل المستمر مع الطلاب.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، قبل بدء العام الدراسي الجديد، المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي يدرس من خلالها الطلاب إلكترونيا وعن بعد، كالتالي:

المنصات التعليمية الإلكترونية

منصة ادمودو

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة ادمودو للطلاب للتسهيل عليهم التواصل مع المعلمين وإرسال الرسائل فيما بينهم، ما يساعد على توفير الوقت من خلال الجمع بين أدوات الفصل الدراسي على المنصة، وللدخول إلى المنصة الإلكترونية من هنـــــــــا.

منصة ذاكر

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة إلكترونية للطلاب أتاحت من خلالها جميع مناهج المواد الدراسية، والتي يمكن أن تساعد الطلاب في تحصيل المناهج إلكترونيا، دون الحاجه إلى الكتاب الورقي، وللدخول إلى منصة ذاكر من هنـــــــا.

منصة البث المباشر

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة للتواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين ذوي الخبرة، لتنظيم لقاءات مباشرة يتم إعلانها على هذه المنصة طبقا للجداول المتاحة، وتهدف إلى تواصل فعال وبديل للحصص المدرسية عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد، وللدخول على منصة البث المباشر من هنـــــــا.

قناة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب

أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قناة وزارة التربية والتعليم على موقع تبادل مقاطع الفيديو "يوتيوب"، لتوفير مقاطع الفيديو الخاصة بشرح المناهج الدراسية، وللدخول للقناة من هنــــــا.

بنك المعرفة المصري

يساعد بنك المعرفة المصري في توفير جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطالب المصري في جميع المناهج، وللدخول لبنك المعرفة المصري من هنــــــا.

القنوات التعليمية

وفرت الوزارة عدد من القنوات التعليمية التلفزيونية والتي يتم من خلالها بث شرح للدروس والمناهج التعليمية.

مكتبات إلكترونية

وتعمل وزارة التربية والتعليم على توفير عدد من المكتبات الإلكترونية مثل مكتبة E-books library ومكتبة E-books library Plus الخاصة بتوفير الكتب التعليمية الصوتية.