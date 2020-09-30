التعليم العالي تعلن أماكن أداء اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أماكن أداء الاختبارات والتخصصات المطلوبة، لطلاب الشهادات المعادلة والفنية.

وأوضحت الوزارة أنه يتم أداء اختبارات القدرات في تخصصات النسيج والملابس الجاهزة والزخرفي وترميم الآثار والتصوير وطباعة أوفست لخريجي المعاهد الفنية الصناعية، في محافظة القاهرة والجيزة في كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.

أما عن محافظات الغربية والمنوفية والقليوبية والسويس والشرقية والإسماعيلية يتم أداء اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

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وأضافت الوزارة في بيان لها، أن محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة، يتم أداء اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، مشيرة إلى أن محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان يتم أداء اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف.

وتابعت الوزارة، أنه يتم عقد اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة تخصص العمارة، جامعة حلوان بالزمالك معماري فقط لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والشرقية والدقهلية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء، وسيتم أداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية تخصص عمارة، لطلاب محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط.

ولفتت الوزارة أنه يتم عقد اختبارات القدرات في كلية الفنون الجملية جامعة المنيا تخصص الفنون، لطلاب محافظات أسيوط والوادي الجديد وقنا وسوهاج أسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء وبني سويف.

وتابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم عقد اختبارات القدرات لطلاب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية والسويس والدقهلية وشمال سيناء في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك بالمعهد الفني لترميم الآثار تخصصات الترميم الدقيق والترميم المعماري وترميم الآثار.

وسيتم عقد اختبارات القدرات لطلاب محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط والغربية وكفر الشيخ في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وفي كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا لطلاب محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وجنوب سيناء، ولطلاب محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر كلية يتم أداء الاختبارات في كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي بالأقصر.