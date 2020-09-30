مصر الخير: السيسي مهتم بإخراج الغارمات من السجون

قالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمات بمصر الخير، إن المبادرة الرئاسية الأخيرة، التي تم إطلاقها لإنقاذ الآف الأسر من تشرد الغارمات، بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع: "أول مرة خرجت أكثر من 370 سيدة غارمة".

وأضافت "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المبادرات التي تم إطلاقها نجحت في إنقاذ 78 ألف غارم وغارمة، وهو ما يعكس توجه الدولة لإنقاذ الأسر بإخراج أفرادهم المعيلة والمحبوسين بسبب قضايا مالية، موضحة أنه يتم وضع رعايات لاحقه للغارم والغارمة، بعد خروجهم من السجن، مع توفير فرص عمل لهم حماية لهم من الضائقة المالية التي قد يقعوا فيها: "بمجرد توفير المشروع أو الوظيفة، الناس دي بتختلف تماما".

وأكدت أن وجود الدولة مع المجتمع المدني هو أمر من شأنه تغيير ثقافة المواطنين في عدم الإمضاء على وصولات أمانة إلا في الحاجة الشديدة، وذلك بعد عودتهم للمجتمع المدني وسؤالهم عن ما يحتاجوه، وتوقعت أن يتم الإفراج عن عدد أكبر من الغارمين في السجون خحلال الفترة المقبلة، وذلك لوجود أهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بإخراج هؤلاء من السجون: "اللي محتاج يجوز بناته هيبقي ليه مصادر، واللي عايز يعمل مشروع صغير وعايز يشتغل هيدوله فرص لحجات يقدر يقترض بيها".

وتابعت: "هتطلع الفترة اللي جاية حلول كثيرة رائعة ومفيدة للمجتمع بتاعتنا، وهنتحول من غارمين إلى منتجين".

وكانت فضائية "إكسترا نيوز"، استعرضت في انفوجراف لها، أمس، كيف دعمت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفئات الأكثر احتياجًا؟

وظهر ذلك جليًا في بعض النقاط، واستعرضتها القناة كالتالي:-

- إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 لتقديم الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا

- 19 مليار جنيه مخصصات اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة لنحو 3 ملايين و600 ألف أسرة

- إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في عام 2019 لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا

- تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 143 قرية بـ11 محافظة كمرحلة أولى

- تستهدف المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 214 تجمعا ريفيا

- إطلاق المبادرة الرئاسية "سجون بلا غارمين أو غارمات في 2019 وصندوق تحيا مصر رصد 30 مليون جنيه لسداد ديون الغارمين والغارمات.