"الرئاسة" تكشف تفاصيل خطة الدولة لتطوير منظومة النقل البحري

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، وياسر هيكل رئيس مجلس إدارة شركة أمون للتوكيلات الملاحية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، على شاشة "extra news".

وأضاف "راضي" أن الاجتماع كان يتمحور حول تطوير منظومة النقل البحري في مصر، فمنظومة النقل البحري مهمة جدًا، وتعتبر إحدى أذرع الدولة لتنشيط التجارة الخارجية والبينية مع كل دول المنطقة، ودول العالم، خاصة الدول الأفريقية، فمصر لديها اتفاقيات للتجارة الحرة مع معظم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أنه من ضمن هذه التجمعات الاقتصادية، التجمعات الاقتصادية داخل أفريقيا والاتحاد الأوروبي، وكل الدول في الوطن العربي، مؤكدًا أن تحديث وتطوير وتنشيط منظومة النقل البحري، من شأنه تعزيز التجارة البينية، ورفع معدلات التجارة المتبادلة.

وأوضح راضي أن هذا الأمر يفتح وينشط التصدير والاستيراد، وحصول مصر على المواد الأولية، خاصة من الدول الأفريقية، الغنية جدًا من المواد الأولية، حيث إن هناك مشكلة كبرى تتلخص مع الدول الافريقية، تتلخص في عدم وجود خطوط طيران أو خطوط ملاحية مباشرة، ولكن تطوير المنظومة في مصر هيكون لها مرود كبير جدًا، حيث تملك مصر مواني على أعلى مستوى، سواء في الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، أو في البحر الأحمر بمدينة الغردقة.