بسام راضي: تصميم وتنفيذ الموقع الرئاسي استغرق عاما ونصف العام

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن تصميم وتنفيذ الموقع الرسمي للرئاسة استغرق أكثر من سنة ونصف، لأنه ليس مجرد تجميع ولكن تجميع وتدقيق، كما أن الموقع يحتوي على مواد موثقة يمكن الاستناد إليها من رئاسة الجمهورية.

وأضاف راضي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الموقع ليس فقط باللغة العربية ولكن الإنجليزية والفرنسية، وتم بمجهود كبير من فريق كبير من الزملاء، بالتعاون مع وزارة الاتصالات باستخدام أحدث التقنيات، "المدة مكنتش قليلة لكن المجهود كبير وكم المعلومات".

وأوضح أن الموقع مستخدم به أحدث الوسائل والتقنيات المستخدمة في المواقع الرسمية الإلكترونية على مستوى العالم، إذ يحتوي على خاصية البث الحي لأي نشاط رئاسي شيء مهم جدا، بحيث المتابع لا يرتبط بأي إرسال تلفزيوني أو إنترنت.