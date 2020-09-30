مستشار الرئيس للشؤون الدينية: أمير الكويت كان حكيما وصاحب أعمال إنسانية

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، كان رجلًا شديد الوفاء والانتماء والسعي في شؤون بلده ووطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية، كما كان صاحب أعمال إنسانية واسعة، جعلت الأمم المتحدة تعطيه لقب "قائد في العمل الإنساني"، وتعلن دولة الكويت، أحد مراكز العمل الإنساني الكبرى في العالم.

وأضاف "الأزهري"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الراحل كان دائما ما يقف مساندًا لمصر وعارفًا لقدر مصر ومعتزًا بصداقته مع القيادة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي: "نترحم عليه من منطلق الشعور بعظم المصاب في فقده، ونقدم التهاني للأمير الجديد للبلاد، ونتمني أن يكلل الله مسيرته في قيادة بلده وشعبه، إلى كل ما فيه الخير والأمان".

وأوضح أن الفترة الحالية وبسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، سببت مستوى كبير من المعرفة للإنسان، تشعره في نهاية يومه، بحالة مزمنة من الضياع، وعدم تحديد موقف واضح من أي شيء، وتلك الحالة من النسبية والضياع، العلاج لها سنسعى خلال حلقات البرنامج الأسبوعية، بجلب قبس من الحكمة للمشاهدين.

وأكد أنه منذ 6 سنوات، أكدت بعض التقارير، بأنه يوميًا، يتم بث على قنوات التواصل والإعلام، ما يقرب من 120 مليون معلومة يومية: "نرجو للفقرة واللقاء السبوعي، أن يكون مساعد لكل من نتشرف بأن نكون ضيوف عليه من خلال الشاشة، ونقرب إليه معنى بعيد، أو نوضح معنى غامض".