"مستثمري السياحة" تطالب بإعفاء السائحين من رسوم التأشيرة حتى أبريل
كتب:
عبده أبوغنيمة
12:24 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
د.عاطف عبد اللطيف
أشاد الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، بقرارات مجلس الوزراء، اليوم، والمتعلقة باستمرار الإعفاءات من المستحقات الحكومية على قطاع السياحة حتى 31 ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف بجوار قطاع السياحة وتسانده في أزمته الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا عالميًا، وما ترتب عليها من توقف شبه تام للقطاع، مؤكدًا أن القطاع لم يتحرك بشكل إيجابي حتى الآن نتيجة لاستمرار أزمة كورونا، ولذلك لا يستطيع الوفاء بالالتزامات الموجودة عليه، ولهذا اتخذت الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي حزمة التيسيرات الجديدة الخاصة بقطاع السياحة، خاصة أن لديها قناعة بأهمية السياحة وما تحققه من موارد للدول حال استقرارها، فضلًا عن توفير فرص عمل، وتحريك العديد من النشاطات الصناعية والزراعية والتجارية.
مستثمرو جنوب سيناء: قرارات الحكومة تسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلي مصر
وأوضح "عبداللطيف"، أهمية استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل 2021، ما يشجع على زيارة هذه المدن وتنشيط حركة السياحة إليها، وكذلك تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.
وطالب عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء بضرورة تفعيل مبادرات البنك المركزي لدعم وتمويل السياحة، من خلال تبسيط الإجراءات البنكية في الحصول على هذه القروض، سواء الخاصة بالإحلال والتجديد أو توفير رواتب الموظفين والعمالة السياحية، لأن البنوك مازالت تتعامل مع قطاع السياحة كما لو أنه في حالته الطبيعية ولا يواجه أزمات وتطلب شروطًا تعجيزية للحصول على تمويل.
ونوه إلى أن برنامج تحفيز الطيران الذي أقره مجلس الوزراء لابد من توظيفه في الاتجاه الصحيح، بحيث يتم تنفيذه في الأسواق العاملة والمستهدف جذب سياحة منها لمصر في أسرع وقت، مع الابتعاد عن الدول التي تواجه فيروس كورونا بشراسة ولا تخرج منها سياحة حاليا.