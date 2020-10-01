"مستثمري السياحة" تطالب بإعفاء السائحين من رسوم التأشيرة حتى أبريل

أشاد الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، بقرارات مجلس الوزراء، اليوم، والمتعلقة باستمرار الإعفاءات من المستحقات الحكومية على قطاع السياحة حتى 31 ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف بجوار قطاع السياحة وتسانده في أزمته الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا عالميًا، وما ترتب عليها من توقف شبه تام للقطاع، مؤكدًا أن القطاع لم يتحرك بشكل إيجابي حتى الآن نتيجة لاستمرار أزمة كورونا، ولذلك لا يستطيع الوفاء بالالتزامات الموجودة عليه، ولهذا اتخذت الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي حزمة التيسيرات الجديدة الخاصة بقطاع السياحة، خاصة أن لديها قناعة بأهمية السياحة وما تحققه من موارد للدول حال استقرارها، فضلًا عن توفير فرص عمل، وتحريك العديد من النشاطات الصناعية والزراعية والتجارية.

مستثمرو جنوب سيناء: قرارات الحكومة تسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلي مصر

وأوضح "عبداللطيف"، أهمية استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل 2021، ما يشجع على زيارة هذه المدن وتنشيط حركة السياحة إليها، وكذلك تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.

وطالب عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء بضرورة تفعيل مبادرات البنك المركزي لدعم وتمويل السياحة، من خلال تبسيط الإجراءات البنكية في الحصول على هذه القروض، سواء الخاصة بالإحلال والتجديد أو توفير رواتب الموظفين والعمالة السياحية، لأن البنوك مازالت تتعامل مع قطاع السياحة كما لو أنه في حالته الطبيعية ولا يواجه أزمات وتطلب شروطًا تعجيزية للحصول على تمويل.

ونوه إلى أن برنامج تحفيز الطيران الذي أقره مجلس الوزراء لابد من توظيفه في الاتجاه الصحيح، بحيث يتم تنفيذه في الأسواق العاملة والمستهدف جذب سياحة منها لمصر في أسرع وقت، مع الابتعاد عن الدول التي تواجه فيروس كورونا بشراسة ولا تخرج منها سياحة حاليا.