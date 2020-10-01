فيديو.. محمد عادل يشعل ستوديو "معكم" بأغاني سيد درويش

حل الفنان محمد عادل، ضيفا على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة "cbc" الفضائية، حيث أدى خلال اللقاء العديد من الأغاني للفنان الراحل سيد درويش، والتي تفاعل معها الجمهور.

وقال "عادل"، إنه متيم بالفنان الراحل سيد درويش منذ صغره، لافتا إلى أنه يعتبره "هو مصر، وهو الشارع والبيت والحارة، والعمال والبهوات، والفقراء، وكان دائما يغني عن كل من حوله بكل حب"، مشيرا إلى أنه غنى لأحد المرضى، وغنى لفتاة تبيع الفل والياسمين.

وخلال الحلقة غنى "عادل"، أغنية "الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية"، وهي من كلمات الشاعر بديع خيري، وألحان سيد درويش، والتي تقول كلماتها: "الحلوة دي قامت تعجن في البدرية.. والديك بينده كوكو كوكو في الفجرية.. ياللا بينا على باب الله يا صنايعية.. يجعل صباحك صباح الخير يا اسطى عطية".

كما أدى أيضا أغنية "اقرأ ياشيخ قفاعة"، وهي من كلمات الشاعر بديع خيري، وألحان سيد درويش، وتقول كلماتها: "اقرأ ياشيخ قفاعة تلغراف آخر ساعة.. اللي في جورنال البورص.. وأنا أبقى أحلق ذقني إن ماكنتش ترقص.. ترقص ترقص ترقص.. الصبح صبح قلسطة والعيشة هتبقى قشطة.. ياقساتذة قولم هش.. ياقساتذة قولوا براوة دي الحرب خلاص فينيش.. فينيشن فينيشن فينيشن".

وأدى "عادل" أغنية "محسوبكوا انداس صبح محتاس" للفنان الراحل سيد درويش، والتي تقول كلماتها: "مخسوبكو انداس.... صبح محتاس... مسختوا بابوتسي ياناس.. مفيس فلوس... بقيتو منخوس... فلستو خلاص"، وأيضا أغنية "يا عشاق النبي"، للشاعر أمين صدقي، وألحان سيد درويش، وتقول كلماتها: "ياعشاق النبى صلوا على جماله.. دى عروسة البيه تعالوا بنا نسندهاله.. أدى نور جمالها أهو هل هلاله.. ياهنيه للى ينولها ياهنياله.. ياقمر منور سبحان من صور.. جولييت وسفيره عزيزة مين ده اسم مزور".