عشان تنقل من الجامعة.. خطوات وشروط تقليل الاغتراب للثانوية العامة 2020

يترقب طلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة 2020 نتيجة تقليل الاغتراب، إذ بدأ الإثنين الماضي الموافق 28 سبتمبر، وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فرصة جديدة لطلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، في حدود النسبة المقررة 10%.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات التقديم على طلب تقليل الاغتراب، وضوابط وشروط تقديم الطلب، وفق بوابة الحكومة المصرية، كالتالي:

ضوابط تقديم طلب تقليل الاغتراب

في حالة التحويل بنظام الانتظام

- إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه، فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام الانتظام.

- إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام الانتساب الموجه.

في حالة التحويل بنظام الانتساب

- في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما بنظام "انتساب موجه" ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب، فيكون التحويل في هذه الحالة وفقا لنظام "الانتساب الموجه" فقط ولا يجوز قيده وفقا لنظام الانتظام.

- يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفي حدود الحد الأدنى للقطاع.

- يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة شرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

- يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقا للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

- تعتبر كلية التخطيط العمراني بالقاهرة من الكليات الفريدة وليس لها مناظر، والتحويل منها أو إليها يخضع لنظام التحويل لكليات غير مناظرة.

- اعتبار كليات الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية وهندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس وهندسة الطاقة جامعة أسوان، مناظرة لباقي كليات الهندسة للجامعات المصرية الأخرى فقط للطلاب المستجدين والمرشحين للفرقة الإعدادية، ويتم القبول بها خارج التوزيع الجغرافي والإقليمي، ويتم التحويل منها أو العكس طبقا لقواعد التحويل المناظر.

- اعتبار كلية الطب بالإسماعيلية جامعة قناة السويس مناظرة لباقي كليات الطب بالجامعات المصرية، ويتم القبول بها وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي، ويتم التحويل منها أو إليها لكليات الطب بالجامعات.

خطوات التقديم على طلب تقليل الاغتراب

- يقوم الطالب بالدخول على الموقع الخاص بخدمات التنسيق من هنــــــــــا.

- اختيار نافذة برنامج تقليل الاغتراب، وبمجرد الدخول على الصفحة، يتم اختيار نافذة شهادة الثانوية العامة.

- يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به.

- إدخال الرقم السري الموجود أسفل نتيجة الثانوية العامة خاصته، والأفضل إدخال الأرقام من خلال لوحة مفاتيح الأرقام الموجودة على الشاشة.

- إدخال الرقم التأكيدي الذي يظهر على الشاشة ثم الضغط على الخطوة التالية.

- إدخال البيانات المطلوبة والجامعة الحالية له والتي يرغب في التحويل إليها.