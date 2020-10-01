تعرف على قواعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أهم قواعد تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المرشحين في المرحلة الثالثة للتنسيق، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفى حدود النسبة المقررة (10%)، وفقاً للطاقة الاستيعابية، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:

-التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

-التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

-التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط .

-لا توجد تحويلات ورقية.

-التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

-استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

-تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

https://www.elwatannews.com/news/details/4981275

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن بدأ مكتب التنسيق في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة والتي شملت بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 17/9/2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 22/9/2020 ولمدة ستة أيام، وكشفت أن عن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحة الثالثة من الشعب العلمية والأدبية بلغ182464.

وأوضحت الوزارة أن عدد حالات استنفاد الرغبات بلغ 3980 طالب وطالبة من القسم العلمي و1582 طالب وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، لافته إلى أن عدد الطلاب المرشحين للكليات الجامعية في المرحلة الثالثة من الشعبة الأدبية 22092، و83667 للشعبة العلمية، وعدد الطلاب المرشحين لمعاهد تابعة للوزارة بلغ 104294 .