لطلاب المرحلة الثالثة.. خطوات التقديم على طلب تقليل الاغتراب إلكترونيا

حالة من الترقب والقلق عاشها طلاب الثانوية العامة 2021/2020، وذلك بعد مرورهم بعدة مراحل ليتمكنوا من الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، وكان آخرها ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، ليعقبها بعد ذلك فتح باب تقليل الاغتراب، ليتمكن الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بجامعة قريبة من محل الإقامة من تقديم طلب النقل من جامعة لأخرى قريبة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات التقديم على طلب تقليل الاغتراب، وضوابط وشروط تقديم الطلب، وفق بوابة الحكومة المصرية، كالتالي:

خطوات التقديم على طلب تقليل الاغتراب

- يقوم الطالب بالدخول على الموقع الخاص بخدمات التنسيق من هنــــــــــا.

- ثم يتم اختيار نافذة برنامج تقليل الاغتراب، وبمجرد الدخول على الصفحة، يتم اختيار نافذة شهادة الثانوية العامة.

- يقوم الطالب بإدخال قم الجلوس الخاص به.

- ثم إدخال الرقم السري الموجود أسفل نتيجة الثانوية العامة خاصته، ويتصع بإدخال الأرقام من خلال لوحة مفاتيح الأرقام الموجوده على الشاشة.

- ثم يقوم الطالب بإدخال الرقم التأكيدي الذي يظهر على الشاشة ويقوم بالضغط على الخطوة التالية.

- ثم يقوم الطالب بإدخال جميع البيانات المطلوبة والجامعة الحالية له والتي يرغب في التحويل إليها.

ضوابط تقديم طلب تقليل الاغتراب

في حالة التحويل بنظام الانتظام

- إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام الانتظام.

- إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام الانتساب الموجه.

في حالة التحويل بنظام الانتساب

- في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما بنظام "انتساب موجه" ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لنظام "الانتساب الموجه" فقط ولا يجوز قيده وفقاً لنظام الانتظام.

- يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفى حدود الحد الأدنى للقطاع.

- يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

- يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقاً للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

- تعتبر كلية التخطيط العمرانى بالقاهرة من الكليات الفريدة وليس لها مناظر، والتحويل منها أو إليها يخضع لنظام التحويل لكليات غير مناظرة .

- اعتبار كليات الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية وهندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس وهندسة الطاقة جامعة أسوان مناظره لباقى كليات الهندسة للجامعات المصرية الأخرى فقط للطلاب المستجدين والمرشحين للفرقة الإعدادية ويتم القبول بها خارج التوزيع الجغرافى والإقليمى ويتم التحويل منها أو العكس طبقا لقواعد التحويل المناظر.

- اعتبار كلية الطب بالاسماعيلية جامعة قناة السويس مناظرة لباقى كليات الطب بالجامعات المصرية ويتم القبول بها فقا لقواعد التوزيع الجغرافى ويتم التحويل منها أو إليها لكليات الطب بالجامعات.