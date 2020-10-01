صلاح عبدالله ينشر صورته مع مخرجة "يوم وليلة": الناس الحلوة

نشر الفنان صلاح عبدالله، صورة تجمعه بالمخرجة شيرين عادل، والتي سبق وتعاون معها في عدد من الأعمال الفنية، وذلك عبر حسابه على فيس بوك.

وعلق عبدالله، على الصورة: "الناس الحلوة، أختي الصغيرة، المخرجة الكبيرة شيرين عادل".

وتحدّث عبدالله، عن عدد المسلسلات التي جمعتهما سويًا، وهي: "الريان، الوالدة باشا، شقة فيصل، وهوجان"، متابعا: "اتجمعوا في يوم وليلة، امبارح الحر الشديد والرطوبة الفظيعة والمشاهد الماستر سين كانوا هيموتوني يا شيرين، وجمال المساعد الأول بتاعِك بيطاردني حتى في الصورة، وطلع في المرايا أعلى يسارها بيقولي يلا".

وانهالت تعليقات عدد من الفنانين الذين أبدوا إعجابهم بالصورة، وبينهم نضال الشافعي، عارفة عبدالرسول، مفيد عاشور، المخرج مجدي أبو عميرة.

ويشارك صلاح عبدالله، في مسلسل يوم وليلة، إخراج شيرين عادل، تأليف مصطفى جمال هاشم، بطولة أحمد رزق، أيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، محمد جمعة، وتدور أحداثه علي مدار 35 حلقة، ومقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية في موسم الشتاء المقبل.

يقدم صلاح عبدالله، شخصية والد الفنان أحمد رزق، الذي يظهر بشخصية مهندس ديكور خلال الأحداث، وهو متزوج منبالفنانة أيتن عامر، ولديه طفلة منها في عمر 12 عامًا، ومع تطور الأحداث ينفصل عنها، وتتوالى الأحداث.

كما يشارك صلاح عبدالله، في مسلسل هجمة مرتدة، بطولة الفنان أحمد عز، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2021، ويجسد شخصية موظف بسيط على المعاش، ولديه مشروع استثماري عبارة عن مكتبة للأدوات المدرسية يساعده على المعيشة، وأسرته في المسلسل تتكون من زوجته الفنانة ماجدة زكي، ونجلته الفنانه مايان السيد، ونجله الفنان أحمد عز.

ويشارك الفنان صلاح عبد الله أيضًا في مسلسل "جمال الحريم"، للنجمة نور اللبنانية، وتدور أحداثه على مدار 45 حلقة، وأكد انتهاءه من تصوير جزء كبير من مشاهده في العمل، ويستأنف تصوير باقي مشاهده قريبًا، مشيرًا إلى أنّ دوره سيكون مفاجأة.

يُذكر أن "جمال الحريم" بطولة نور، خالد سليم، دينا فؤاد، صلاح عبد الله، محمد شاهين، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، ورنا رئيس، سيناريو وحوار سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.