عروسان يقضيان ليلة زفافهما في المستشفى.. "الشقة ولعت"

"مروان وزهراء" عروسان مقيمان في الوادي الجديد، ظلا يحلمان بليلة زفافهما ودخولهما عش الزوجية، وأمس الأول كانت الليلة الموعودة.

ظلا ينتظران لحظة دخولهما عش الزوجية، وبعد انتهاء حفل الزفاف وانصراف الأهل والأحباب، دخل العروسان منزلهما، وبعد مرور أقل من ساعة، شاهدوا الأهالي ألسنة اللهب تخرج من شقة العروسين، وعلى الفور أبلغوا المطافئ.

أخرج الأهالي العروسين من الشقة، ونقلوهما إلى المستشفى، ودخلا قسم الحروق وتبين تعرضهما لإصابات متوسطة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بنشوب حريق في وحدة سكنية بحي الجناين بالداخلة.

وعلى الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في الطابق الثاني، وجرى فرض كردون أمني حول العقار، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي الشقق السكنية بالعقار.

وأجرت القوات عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مره أخرى، وأسفر الحريق عن إصابة العروسين بحروق متفرقة في الجسد "مروان وزهراء"، وجرى نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي انتدبت المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وكلفت المباحث بسرعة تحريات حول الحادث وملابساته".