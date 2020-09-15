وزير العدل يوجه بالتفتيش على مكتبي توثيق العاشر من رمضان بالشرقية والدخيلة بالإسكندرية

في إطار ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن تضرر المواطنين من عدم انتظام العمل بفرعي العاشر من رمضان بالشرقية والدخيلة بالإسكندرية ، فقد وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بالتفتيش على الفرعين ، واستدعاء المسئولين بهما ؛ للتحقيق ومجازاة المتسببين عن سوء الخدمة ، مع المتابعة المستمرة على العاملين في الفرعين ؛ للتأكد من تحسن الخدمة المقدمة للمواطنين .

وتجدد وزارة العدل التذكير بأرقام الهواتف المخصصة لتلقي شكاوى المواطنين وهى : محافظة القاهرة هاتف رقم 01555887711 ، محافظة الإسكندرية هاتف رقم 01555887722 ، وباقي المحافظات هاتف رقم 01555887733 .

وأوضحت الوزارة أنها بصدد فتح مقار جديدة في كل المحافظات ؛ لتقليل الزحام على المقار الحالية .