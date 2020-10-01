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اليوم.. وزير العدل ومحافظ القليوبية يفتتحان محكمة شبين القناطر

المبنى على مساحة 3000 متر وبه جزء لمحكمة الأسرة

كتب:

حسن صالح
03:15 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
المستشار عمر مروان وزير العدل

المستشار عمر مروان وزير العدل

يفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح اليوم الخميس، مبنى محكمة شبين القناطر الجزئية التابعة لمحكمة شمال القليوبية الابتدائية.

وتستعرض "الوطن"، معلومات عن المحكمة الجديدة. 

تبلغ المساحة حوالي 3000 متر تقريبا

تتكون من دورين منها دور للنيابة العامة ودور للمحكمة الجزئية

ملحق بالمبنى جزء خاص بمحكمة الأسرة

المبنى منشأ منذ عام 1963 ولم يتم رفع كفاءته إلا منذ تولي المستشار عمر مروان حقيبة وزارة العدل، والذى قام بدوره بوضع خطة لرفع كفاءة مباني المحاكم والشهر العقاري.

مشروع التطوير يتضمن رفع كفاءة المبنى وقاعات المداولة والعلانية ومكاتب الموظفين ودورات المياه للجمهور.

يتضمن إنشاء أماكن انتظار للجمهور ومكتب توثيق ومكتب شهر العقاري داخل المبنى وملحق به مكان انتظار للجمهور سابق التجهيز (مباني سابقة التجهيز).

يذكر أن وزير العدل كلف المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، بتنفيذ خطة الوزارة في تطوير المحاكم، وعليه تم البدء في رفع كفاءة المحاكم على ثلاث مراحل ومن بينها محكمة شبين القناطر. 

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