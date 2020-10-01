طب سوهاج تعقد ويبنار عن "العودة الي الجامعة في ظل الكورونا"

تنظم كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، الاثنين الموافق 12 أكتوبر، ويبينار تحت عنوان "العودة الي الجامعة في ظل الكورونا"، يستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، لتعريفهم بالإجراءات الاحترازية وآليات الدراسة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

يحاضر بالويبنار الدكتور أحمد عزيز، عبد المنعم رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لخدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أسامة رشاد الشريف، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور صلاح رشدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح عصمت مدير وحدة مكافحة العدوى.

والتسجيل عبر Google form والحضور عبر تقنية الـWebex، من خلال اللينك: https://forms.gle/wuPCWY8ELxZGNSZw6

يذكر أن مجلس مجلس جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، في جلسته الأخيرة رقم ٦١ بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، على عدد من القرارات والمقترحات المقدمة من كافة القطاعات.

استهل الدكتور أحمد عزيز كلمته بتهنئة أعضاء المجلس ببداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ /٢٠٢١م، مؤكدًا على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام بتنفيذ منظومة التعليم الهجين بكافة الكليات بالشكل الأمثل، كما ناقش المجلس استعدادات الكليات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد، إلى جانب متابعة إجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية طبقاً للقواعد المعلنة.

قال رئيس الجامعة، إنه تم الموافقة على اقتراح مجلس شئون التعليم والطلاب بشأن تحديد مواعيد بدء الدراسة بكلية الطب البشري في ١٧ من أكتوبر القادم، وتوزيع الفرق الدراسية علي أيام الأسبوع، حيث تم تخصيص أيام السبت والأحد والاثنين للفرق الأولى والثالثة والخامسة، وكذلك تخصيص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس للفرق الثانية والرابعة والسادسة.

وأكد الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه وافق المجلس على بدء الامتحانات النظرية بكلية الزراعة لدور نوفمبر ٢٠٢٠ في يوم ٢٥ أكتوبر القادم وتستمر لمدة ٤ أيام متواصلة، بالإضافة إلى الموافقة علي إقامة المعسكر الدراسي لطلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية خلال الفترة من ٣ حتى ١٥ أكتوبر القادم.