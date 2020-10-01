"جمعة" و"القصبي" في السيد البدوي ضمن احتفالات الغربية بعيدها غدا

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة، غدًا، في مسجد السيد البدوي بطنطا، برفقة الدكتور عبد الهادي القصبي، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي، وذكرى مولد سيدي أحمد البدوي، والذى تم الغاء الاحتفالات به هذا العام نظرًا لتداعيات فيروس كورونا.

يذكر أن محافظة الغربية تحتفل بالعيد القومي في السابع من أكتوبر من كل عام في ذكرى انتصار شعب الغربية على فلول الحملة الفرنسية، ويتزامن احتفال المحافظة بعيدها القومي مع احتفال الطرق الصوفية بمولد شيخ العرب "السيد البدوي"، وهو أحد الأقطاب الصوفية الـ 4 في مصر، وتقيمه الطرق الصوفية بالتعاون مع مديرية الأوقاف والجهات التنفيذية بالمحافظة، ويشارك فيه نحو 70 طريقة صوفية، ويستمر 7 أيام ويحيي ليلته الختامية الشيخ ياسين التهامي ونجله محمود، ويتوافد على مدينة شيخ العرب خلال اسبوع الاحتفال ملايين المريدين من مختلف المحافظات وعدد من الدول العربية، إلى جانب بعض المسؤولين والدبلوماسيين السياسيين مثل السفير الأمريكي والروسي، ويعتبر السيد البدوي أحد أهم المعالم السياحية الدينية لمدينة طنطا، وموسم لبائعين الحمص والحلويات.

يذكر أن احتفال محافظة الغربية بعيدها القومي هذا العام يكون على مدار شهر أكتوبر من خلال إقامة عروض فنية وثقافية ورياضية، وقوافل صحية واجتماعية وندوات توعوية، مطالبا باستمرار اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا سواء من خلال القائمين على تنفيذ تلك القوافل أو المواطنين.