شرم الشيخ تستعد لمجابهة الكوارث والتعامل مع الأجسام الغريبة

عقد اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور ممثلين من كافة الجهات المعنية بمجابهة الكوارث والأزمات، لاستعراض كل جهة الإمكانيات المتاحة لديها لتنفيذ العملية "صقر 63"، الخاصة بمجابهة الكوارث والتعامل مع الأجسام الغريبة.

وأكد السولية، على ضرورة جاهزية كل جهة لأداء الدور المنوط بها خلال تنفيذ العملية، والاستعداد الدائم للتصدي والتعامل مع أي أزمات في الواقع.

وأوضح رئيس المدينة، أن العملية "صقر 63" تهدف إلى صقل مهارات الأجهزة التنفيذية والأمنية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، والتنسيق مع الأجهزة الأخرى لمجابهة الأزمات والكوارث، إضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث، والاستفادة من الخبرات المكتسبة وربطها بالواقع العملي.