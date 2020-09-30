محافظ جنوب سيناء يستعرض الرؤية التنموية لمدينة شرم الشيخ

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس علاء عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، اليوم الأربعاء، الجلسة التشاورية الثالثة، لعرض الرؤية التنموية والمخطط الاستراتيجي لمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، ورانيا هدية، مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومستشار المحافظ للتخطيط العمراني، والأطقم الفنية المعاونة، ولفيف من الخبراء والاستشاريين في القطاعات المختلفة.

واستعرض الدكتور حسانين أبو زيد، رئيس فريق العمل، الدراسات والتحليلات وسيناريوهات البدائل المقترحة، لتحقيق الرؤية التي شملت ركائز تنموية، بهدف جودة واستدامة الحياة في المدينة، والمشروعات التنموية المختلفة والخطة الاستثمارية للمدينة حتى 2045، محددًا دور كل من القطاع الحكومي والخاص في تحقيق تلك الخطة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الرؤية التنموية لمدينة شرم الشيخ ستحولها لبوابة شرقية عالمية وإقليمية لمصر، ومقصد سياحي عالمي يتسم بالمرونة، والقدرة على مواجهة القضايا والتحديات المحلية والاقليمية، لوضع المدينة في مصاف المدن العالمية السياحية الخضراء ذات الأنشطة والاقتصاد المتعدد.

وأشاد المحافظ بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظة، وسرعة الاستجابة لإصدار توصيف متكامل لكل مشروع من المشروعات المقترحة، وإعداد دراسات الجدوى، والعائد على الاستثمارات المطلوبة من قبل المحافظة.

وأكد المهندس علاء عبد الفتاح، رئيس الهيئة، على أهمية المشروع والاهتمام الذي توليه الوزارة للمشروع، من أجل تحقيق الرؤية التي جرى التوصل إليها.

وأكد الدكتور باسم فهمي، مدير برنامج التخطيط الاستراتيجي والتنمية العمرانية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على أهمية المخرجات التي نتجت من الدراسة، وارتباطها طول الوقت بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، والأجندة الحضرية الجديدة ضمن خطة ورؤية مصر 2030.

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