شرم الشيخ تحتفل باليوم العالمي للسياحة باستقبال الآلاف

تجولت كاميرا قناة "الغد" الإخبارية، في أحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، في ظل إجراءات مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تحتفل دول العالم في السابع والعشرين من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للسياحة.

وفي مصر، احتفلت مدينة شرم الشيخ السياحية بهذا اليوم وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توافد آلاف السائحين على المدينة، وقال مدير أحد الفنادق بشرم الشيخ، مصطفى محمد إن السياحة تنشط يوما بعد آخر ولكن لا تزال الحركة داخل المنتجعات قليلة.

فيما قالت سائحة أوكرانية، "عندما قررنا المجيء إلى هنا لم نكن خائفين لأننا نعلم أنه هذه المدينة تتخذ جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية وأنا أحببت المكان جدا"، بينما قالت أخرى بيلاروسية، إن هذه هي المرة الأولى لها في شرم الشيخ، وقامت بعمل مسحة كورونا والنتيجة كانت سلبية، معربة عن سعادتها للغاية بزيارتها لمصر، قائلة: "الجو هنا رائع"

وجاءت قرارات الدولة عودة السياحة ولو بشكل تدريجي، في صالح شركات السياحة التي بدأت إعداد خطط الرجوع بأقوى تخفيضات، كما يواصل مطار شرم الشيخ الدولى، استقبال الرحلات السياحية، وذلك بعد جهود كبيرة من قبل وزارة الصحة ووزارة الطيران ووزارة السياحة لتنشيط الحركة الجوية و السياحية الوافدة إلى مصر.