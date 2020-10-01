مياه الغربية تضبط 479 واقعة سرقة

شنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، حملة مكبرة لضبط التعديات الغير قانونية على الشبكة وسرقة المياه بصورة غير قانونية، وتمكنت من ضبط 455 وصلة خلسة منزلي، و24 وصلة خلسة نشاط تجاري.

وقال المهندس عادل عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إنه كلف المحاسب أيمن أبو يوسف رئيس القطاع التجاري في الشركة، بشن حملات لضبط التعديات الغير قانونية على الشبكة، وتمكنت لجنة التعديات على الشبكة بضبط ما يقرب من 455 وصله خلسه، وذلك في النشاط المنزلي و24 وصلة وذلك في النشاط التجاري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

موضحًا، أن اجمالي عدد الوصلات الخلسة المتصالح عليها (الكودي) في النشاط المنزلي والتجاري 236 وإجمالي عدد الوصلات الخلسة غير المتصالح عليها 243، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك التعديات، حيث أن تلك التعديات تحمل الشركة عبئا ثقيلا وتستنزف طاقتها ومواردها وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات علما بأن من يفعل ذلك يعرض نفسه للمسائلة.

وقال عطية، إن مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي iwsp1 ينقسم إلى مرحلتين، الأولى بتمويل 765 مليون جنيه، والثانية بتمويل مليار و335 مليون جنيه.

وأوضح أنه جار تنفيذ 26 مشروعا بقيمة 2.1 مليار جنيه تخدم 1.6 مليون نسمة بمحافظة الغربية ضمن برنامج Iwsp1، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات إحلال وتجديد بقيمة 346 مليون جنيه تخدم 860 ألف نسمة، وهي إعادة تأهيل محطة المشتل، مياه الجلاء، المحلة القديمة، طنطا.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أنه جار تنفيذ 17 مشروع ضمن مشروعات الصرف الصحي المتكامل بقيمة 1.7 مليار جنيه، تخدم عدد 27 قرية وعدد 17 عزبة ويستفيد منها قرابة 160 ألف نسمة.